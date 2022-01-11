المنتخب الوطني بالزي الأبيض غدًا أمام مالي

اخر تحديث : 11/01/2022
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

تونس تخوض المباراة الأولى من تصفيات المجموعات ضد مالي بالقميص الأبيض

انعقد صباح اليوم الثلاثاء، عبر تقنية زوم الاجتماع الفني لمباراة منتخبنا الوطني ضد مالي لحساب الجولة الأولى من تصفيات المجموعات و الذي سيدور بملعب مدينة ليمبي غدا الأربعاء 12 جانفي 2022 بداية من الساعة الثانية ظهرا وذلك بحضور ممثلي المنتخبين ومسؤولي الاتحاد الافريقي لكرة القدم و ممثلي اللجنة المحلية للتنظيم .
و قد تقرر أن تخوض عناصرنا الوطنية المباراة بالزي الابيض الكامل و سيرتدي حراس المرمى الزي الأسود الكامل .
و من جهة أخرى، كان للناخب الوطني المنذر الكبير صبيحة اليوم موعد مع اللقاء الإعلامي الرسمي الأول بقاعة المؤتمرات بملعب لمبي رفقة اللاعب منتصر الطالبي .


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