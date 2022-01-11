المنتخب الوطني بالزي الأبيض غدًا أمام مالي

انعقد صباح اليوم الثلاثاء، عبر تقنية زوم الاجتماع الفني لمباراة منتخبنا الوطني ضد مالي لحساب الجولة الأولى من تصفيات المجموعات و الذي سيدور بملعب مدينة ليمبي غدا الأربعاء 12 جانفي 2022 بداية من الساعة الثانية ظهرا وذلك بحضور ممثلي المنتخبين ومسؤولي الاتحاد الافريقي لكرة القدم و ممثلي اللجنة المحلية للتنظيم .
و قد تقرر أن تخوض عناصرنا الوطنية المباراة بالزي الابيض الكامل و سيرتدي حراس المرمى الزي الأسود الكامل .
و من جهة أخرى، كان للناخب الوطني المنذر الكبير صبيحة اليوم موعد مع اللقاء الإعلامي الرسمي الأول بقاعة المؤتمرات بملعب لمبي رفقة اللاعب منتصر الطالبي .
كلمات البحث :المنتخب الوطني;زي;مالي
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