المنتخب الوطني للتايكوندو للأصاغر والاواسط يحلّ بتونس

حلّ صباح اليوم الخميس 04 اوت 2022 بمطار تونس قرطاج الدولي وفد المنتخب الوطني التونسي للتايكوندو للاصاغر والاواسط بعد مشاركة متميزة ببطولة العالم بالعاصمة البلغارية صوفيا .
وقد توجت تونس خلال البطولة بميداليتين برونزيتين أحرزهما كل من :
-محمد أمين الزغلامي صنف أواسط (وزن 45- كغ)
-محمد أسامة جليدة صنف أصاغر (وزن 37- كغ)
وكان في استقبال الوفد كل من مدير رياضة النخبة بوزارة الشباب والرياضة حاتم العوني و النائب الأول لرئيس الجامعة التونسية للتايكوندو زياد بوعلي والنائب الثاني الحبيب الجلاصي وعدد من أعضاء المكتب الجامعي.
كلمات البحث :التايكوندو;تونس;منتخب
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