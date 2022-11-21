المنستير: اكتشاف أثري جديد يعود إلى الفترة الرومانية المسيحية المتأخّرة

شرعت الباحثة هاجر كريمي صحبة فريق من المحافظين والعملة، في إطار مراقبة أشغال البناء المقامة بالمنطقة السياحية المندمجة صقانس المنستير، في حفرية انقاذ سجلت على إثرها اكتشافا أثريا هاما وفريدا. ويتمثل الاكتشاف في جدران أثرية يفوق ارتفاعها 1.50م تنتمي لمنشأة لم تحدد طبيعتها بعد، كما تم العثور على قطع أثرية فخارية تتمثل في قناديل وأدوات استعمال يومي تعود كلها إلى الفترة الرومانية -المسيحية المتأخرة (الفترة البيزنطية).

وأعلن المعهد الوطني للتراث بتونس أنه تم العثور على مجموعة من الجرار في حالة حفظ متوسطة وضعت بطريقة متسلسلة الواحدة عقب الأخرى ويجري حاليا التدقيق والتحري في طبيعة المنشأة. ولا تزال الحفرية متواصلة.

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