المنستير: تسجيل 107 إصابات جديدة بكورونا

أعلن المدير الجهوي للصحة بالمنستير حمودة الببة في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الخميس، أنه بتاريخ 23 سبتمبر 2020 تم تسجيل 107 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد « الكوفيد 19″، ليرتفع مجموع حالات الإصابة المؤكدة إلى 1177 إصابة مؤكدة.
وتوزعت الإصابات الجديدة حسب المعتمديات على النحو التالي:
- 37 إصابة بالمنستير
-18 إصابة بالوردانين
-13 إصابة ببنبلة
-8 إصابات بقصر هلال
-5 إصابات بالساحلين
-إصابتان بجمال
-إصابتان بقصيبة المديوني
-إصابتان بالمكنين
-إصابة واحدة بصيادة لمطة بوحجر
-17 إصابة غير محددة.
وسجلت الجهة حالتي وفاة جديدتين، ليرتفع المجموع إلى 9 وفيات، حسب المصدر ذاته.
كما سجلت ولاية المنستير 17 حالة تعاف جديدة، ليرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 124 حالة.
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