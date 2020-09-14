المنستير: تعليق العمل في الحصة المسائية لليوم بالمؤسسات العمومية والخاصة

أعلن والي المنستير ورئيس اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة أكرم السبري اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2020، عن تعليق العمل بكافة الإدارات العمومية الجهوية وكافة المؤسسات العمومية الجهوية والمؤسسات الإدارية والمنشآت العمومية والجماعات العمومية المحلية وكافة المؤسسات العمومية والخاصة والمؤسسات الاقتصادية التي تعمل بنظام الاستمرار كالمصانع والمعامل وذلك للحصة المسائية لليوم إلى غاية الساعة السابعة من صباح يوم غد الثلاثاء .

ودعا والي المنستير المواطنين إلى ضرورة ملازمة أعلى درجات الحذر والتنقل والاقتصار على حالات الضرورة القصوى ابتداء من الساعة 13 من مساء اليوم .

كما دعا الوالي مستعملي الطريق إلى التزام الحذر وعدم المجازفة بقطع الطرقات التي تتراكم بها مياه الأمطار أو بمواصلة السياقة في الطرقات التي تحجب بها الرؤية.

وجاء إعلان الوالي إثر البلاغ الصادر عن مصالح المعهد الوطني للرصد الجوي المتعلق بتوقعات تطور الحالة الجوية وإمكانية نزول أمطار غزيرة في وقت وجيز مساء هذا اليوم.

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