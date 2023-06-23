المنستير: تفكيك شبكة مختصة في تدليس الأموال وحجز مبلغ مالي مزيف

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني اليوم الجمعة، أنه على إثر توفر معلومات لدى وحدات الأبحاث العدلية بمنطقة الحرس الوطني بالمنستير مفادها تعمد شخص طباعة الأوراق النقدية المزيفة و إستغلالها في التحيل على الفلاحين من خلال إقتناء الخرفان للمتاجرة فيها بايلاء الموضوع الأهمية اللازمة تمكنت دورية تابعة للوحدة المذكورة من إلقاء القبض على المظنون فيه.

وكشف البلاغ بأنه تم العثور بحوزة الموقوف على مبلغ مالي مزيف من العملة التونسية قدر بحوالي 05 آلاف دينارا و بمداهمة مقر سكناه تم حجز آلة طباعة الأوراق النقدية و رخصة سياقة مدلسة تحمل صورته و بمزيد التحري معه صرح و أنه يتحيل على الفلاحين بمعية شخص آخر و الذي تم حجز بمنزله مبلغا ماليا مزيفا من العملة التونسية و قناع يقع إستعماله في عمليات السرقة.

وأذنت النيابة العمومية باستشارتها بالإحتفاظ بالشخص الأول و إدراج الطرف الثاني بالتفتيش.

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