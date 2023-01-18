المنستير: حجز أكثر من ألف لتر من الزيت النباتي المدعم في بنبلة

حجزت فرق المراقبة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير، أمس الإثنين، 1008 لترات من مادة الزيت النباتي المدعم، لدى تاجر بيع بالجملة، بمعتمدية بنبلة بولاية المنستير وذلك بالتنسيق مع الفرقة الجهوية للشرطة البلدية بالمنستير.

وسيعاد ضخ هذه الكمية في المسالك القانونية »، وفق ما أعلنت عنه اليوم الثلاثاء، الإدارة الجهوية للتجارة. وأوضحت هذه الإدارة في صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فاسيبوك »، أنّ هذه الكمية وقع حجزها بسبب الاتجار في مادة مدعمة، خلافا للتراتيب الجاري بها العمل وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأضاف المصدر ذاته أنه سيقع تأمين قيمة هذا المحجوز لفائدة الخزينة العامة للدولة.

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