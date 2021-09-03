المنستير: حجز 160 طنا من البطاطا دون فواتير

تمكّنت الوحدات التّابعة لمنطقة الأمن الوطني بالمكنين معززة بوحدات تابعة لفوج وحدات التدخل بالمنستير، بمشاركة الإدارة الجهويّة للتّجارة بالمنستير، يوم 02 سبتمبر 2021، بعد التّنسيق مع النّيابة العموميّة، من مداهمة مستودعي تخزين بالجهة وحجز 180 طن من البطاطا و16 طن من التفاح غير خاضعة لقاعدة إثبات المصدر.

وأذنت النّيابة العموميّة باستشارتها بحجز البضاعة وتأمينها على ذمّة الإدارة الجهويّة للتّجارة بالمنستير المتعهّدة بالأبحاث واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأن أصحابها.

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