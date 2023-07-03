المنستير: حجز 7 صفائح قنب هندي

تمكنت وحدات الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببن عروس بالتنسيق مع الأبحاث العدلية بالمنستير من الكشف عن شبكة مختصة في ترويج مخدر القنب الهندي وإلقاء القبض على مجموعة أصيلي الجهة وحجز 7 صفائح من ذات المخدر تزن حوالي 700 غرام ومبلغ مالي أكثر من 18 ألف دينار تونسي وعملة أجنبية إضافة إلى 2 سيارات فخمة يتم استعمالها في التنقلات.

وأذنت النيابة العمومية بمراجعتها بالإحتفاظ بكامل المجموعة ومباشرة قضية عدلية في شأنهم.

كلمات البحث :المنستير;حجز;قنب هندي