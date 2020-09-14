المنستير: فيضان وادي سيدي بنور

أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها اليوم الاثنين، عن انقطاع حركة المرور بالطريق الجهوية 191 الرابطة بين سيدي بنور وشيبة مستوى وادي سيدي بنور بسبب فيضان وادي سيدي بنور ويمكن تحويل المرور عبر الطريق الجهوية 82 البقالطة البغدادي.

ودعت الإدارة العامة للحرس الوطني أمام تواصل التقلبات الجوية، مستعملي الطريق إلى أخد الإحتياطات اللازمة وترك مسافة الأمان والتعديل من السرعة وعدم المجازفة بالمرور بأماكن تجمع المياه والأودية التي بها فيضانات مع استعمال الأضواء أثناء التنقل والتقيد بقواعد السير والجولان.

ويمكن الاتصال بمكتب الإرشاد المروري (الإدارة العامة للحرس الوطني) على الأرقام التالية:

71.960.448 أو 71.963.512

كما يمكن الاتصال جهويا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرقم 193.

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