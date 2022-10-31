المنستير: وزير أملاك الدّولة يسلّم دفعة من قرارات تخصيص عقارات وعقود كراء

تولى محمد الرّقيق وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية في إطار زيارة العمل التي يؤديها اليوم الاثنين 31 أكتوبر 2022 إلى ولاية المنستير، رفقة المنذر بن سيك علي، والي المنستير تسليم دفعة من قرارات تخصيص وعقود كراء لعقارات دولية وذلك بحضور الإطارات الجهوية بالولاية وعدد من الإطارات العليا بالوزارة.

وتشمل قرارات التخصيص 03 عقارات لفائدة كلّ من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (المركب الجامعي صقانس – المنستير) ووزارة المرأة والطفولة وكبار السنّ قصد بناء مقرّ المندوبية الجهوية، ووزارة المالية لبناء مقرّ القباضة المالية بقصيبة المديوني.

كما تم تسليم عقد معاوضة يتعلق بتسوية وضعية مصبّ مراقب بجهة مسجد عيسى بالمنستير، إلى جانب شهادة ترسيم عقار دولي تم ادماجه بالملك العمومي للمياه قصد إنجاز محطة لضخّ المياه المستعملة بمعتمدية الساحلين.

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