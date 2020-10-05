المنستير: 114 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بولاية المنستير اليوم الاثنين، أنه بتاريخ يوم الأحد 4 أكتوبر، تم تسجيل 114 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وتتوزع هذه الحالات على:

-46 حالة في المنستير

-22 حالة في الساحلين

-8 في المكنين

-حالة في البقالطة

-حالة في قصر هلال

-حالة في صيادة لمطة بوحجر

-7 حالات في قصيبة المديوني

-حالة في الوردانين

-10 حالات في جمال

-4 حالات في زرمدين

-حالة في بني حسان

12- حالة غير محددة

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