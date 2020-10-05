المنستير: 114 إصابة جديدة بفيروس كورونا

اخر تحديث : 05/10/2020
من قبل | نشرت في : الصحة,تونس

كورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بولاية المنستير اليوم الاثنين، أنه بتاريخ يوم الأحد 4 أكتوبر، تم تسجيل 114 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وتتوزع هذه الحالات على:
-46 حالة في المنستير
-22 حالة في الساحلين
-8 في المكنين
-حالة في البقالطة
-حالة في قصر هلال
-حالة في صيادة لمطة بوحجر
-7 حالات في قصيبة المديوني
-حالة في الوردانين
-10 حالات في جمال
-4 حالات في زرمدين
-حالة في بني حسان
12- حالة غير محددة


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