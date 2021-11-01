المنستير: 12.64% نسبة اقتراع المدنيين في الإنتخابات الجزئية لبلدية منزل كامل

بلغت نسبة الإقبال الخاصة بالمدنيين ليوم الأحد 31 أكتوبر 2021، للانتخابات البلدية الجزئية في بلدية منزل كامل من ولاية المنستير إلى حدود الساعة السادية مساء بعد غلق جميع مراكز الاقتراع 12.64 بالمائة.

كما بلغت نسبة الاقبال حسب الجنس:

ذكور 78.29 بالمائة

إناث 21.71 بالمائة.

وكانت نسبة اقتراع الأمنيين والعسكريين قد بلغت يوم السبت 6 بالمائة إذ اقترع شخصان فقط.

يُشار إلى أن قائمتين مستقلتين تتنافسان في هذه الانتخابات وهما « الوفاق » و »الشباب الريفي بالهدادرة » للظفر بـ 12 مقعدا بالمجلس البلدي لبلدية منزل كامل.

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