المنستير: 5 وفيات و 84 إصابة جديدة بكورونا خلال يومين

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير مساء أمس الخميس، عن تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس « كورونا » المستجد خلال اليومين الأخيرين، ليرتفع المجموع منذ 15 مارس الماضي إلى 139 حالة وفاة، و84 إصابة جديدة، لتتطور جملة الإصابات إلى 5350 إصابة.

وتتوزع الإصابات الجديدة المسجلة خلال يومي 25 و26 نوفمبر الجاري كما يلي:

- 21 إصابة بالمنستير

-16 إصابة بقصر هلال

- 12 إصابة بقصيبة المديوني

-10 إصابات بطبلبة

-10 إصابات بالساحلين

-5 إصابات بالبقالطة

-3 إصابات بصيادة لمطة بوحجر

-إصابتان ببنبلة

-إصابتان بزرمدين

-إصابة واحدة بالمكنين

-إصابة واحدة بجمال

-إصابة واحدة غير محدد مكانها.

وتعدّ الجهة 1191 حالة مازالت حاملة للفيروس.

كما تعافي 141 شخصا من فيروس « كورونا » المستجد خلال اليومين الماضيين ليتطور العدد الجملي لحالات الشفاء إلى 4020 حالة.

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