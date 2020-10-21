المنستير: 5 وفيات و49 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير عن تسحيل 5 وفيات جديدة بفيروس « كورونا » المستجد ليرتفع المجموع إلى 62 وفاة.

كما تم تسجيل 49 إصابة جديدة ليصبح العدد الجملي للإصابات 3124 إصابة مؤكدة.

وتتوزع الإصابات إلى :

-10 إصابات بالمنستير

-8 إصابات بالساحلين

-5 إصابات بجمال

-5 إصابات بقصر هلال

-4 إصابات بقصيبة المديوني

-إصابة واحدة بالوردانين

-إصابة واحدة بطبلبة

-إصابة واحدة بصيادة لمطة بوحجر

-إصابة واحدة بزرمدين

-11 إصابة غير محددة.

في المقابل تعافى 93 شخصا ليتطور مجموع حالات الشفاء إلى 1661 حالة شفاء، وتطور عدد الأشخاص الذين في الحجر الصحي الاجباري إلى 166 شخصا مقابل 163 شخصا يوم 19 أكتوبر الجاري في حين تراجع عدد الذين في الحجر الصحي الذاتي إلى 2858 شخصا مقابل 2984 شخصا.

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