المنستير: 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير اليوم الاثنين، أنه تم بتاريخ 27 سبتمبر 2020، تم تسجيل 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1460 من بينها 166 حالة شفاء .

وارتفعت عدد حالات الوفاة بولاية المنستير يوم أمس إلى 14 حالة، فيما يخضع 3592 شخصا للحجر الصحي الذاتي و98 شخصا للحجر الصحي الإجباري.

يُشار إلى أن عدد الإصابات التي ما زالت حاملة للفيروس بلغت 1280 شخصا، 5 منها مقيمة بالمستشفيات.

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