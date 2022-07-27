المنصري: تصريح سعيّد يوم الاستفتاء مخالفة ولكن لا تُؤثر جوهريا في النتيجة

اخر تحديث : 27/07/2022
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

محمد التليلي المنصري

أكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري في حوار مع القناة الوطنية الأولى مساء الثلاثاء، أن تصريح رئيس الجمهورية يوم الاستفتاء مخالفة لكنها لا تُؤثر جوهريا وبطريقة حاسمة في نتيجة الاستفتاء.

وأبرز المنصري أن القانون يشترط وفقه القضاء الإداري أن يكون الفارق بسيطا بين الموقفين (نعم ولا) حتى تعد مخالفة مؤثرة في مسار العملية الانتخابية.


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