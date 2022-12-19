المنصري: فوز 21 مترشحا من الدور الأول و133 دائرة ستشملها الدورة الثانية

أكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الاثنين، أن المعطيات الاولية المتعلقة بفرز نتائج الانتخابات التشريعية تظهر فوز 21 مترشحا من الدور الاول، مضيفا ان الدور الثاني لهذه الانتخابات سيشمل 133 دائرة من جملة 161 دائرة .

وبيّن التيلي المنصري أن من بين 21 مترشحا فائزا خلال هذه الدورة، 19 مترشحا خاضوا الانتخابات في دوائر ترشح فيها متنافسين اثنين او مترشح وحيد، ودائرتين شهدت فوز مترشح بأغلبية الأصوات رغم ترشح أكثر من مترشحين اثنين فيها وقد شهدت 10 دوائر انتخابية ترشح شخص واحد للانتخابات التشريعية (3 بالخارج و7 بالداخل) ، وهو ما يؤدي آليا الاعلان عن فوزهم في الدور الأول من الانتخابات التشريعية.

ومن المقرر أن يتم الاعلان النهائي عن نتائج الدور الأول يوم 19 جانفي فيما تنطلق الحملة الانتخابية للدور الثاني يوم 20 جانفي.

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