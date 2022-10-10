المنصري: لم يتم الاعلان عن أي تعديلات للقانون الانتخابي حتّى اللحظة

أكد الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري في تصريح لإذاعة الجوهرة « اف ام » اليوم الاثنين، أن رئيس الجمهورية لم يُعلن عن أي تعديلات للقانون الانتخابي حتى اللحظة.

وأبرز المنصري بأن الهيئة بصدد تنفيذ الرزنامة المتفق عليها، مؤكدا أن الهيئة ستتفاعل مع أي تعديلات قد تصدر .

وقال المنصري إن الهيئة انطلقت في الاستعداد لمرحلة الترشحات التي اعتبرها أهم مرحلة في المسار الانتخابي عبر القيام بدورات تكوينية، تحت اشراف المجلس في خصوص الشروط المتعلقة بالمترشح و الوثائق التي يقدمها ومن أهمها وثيقة التزكيات و الوثائق الأخرى مثل بطاقة عدد 3.

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