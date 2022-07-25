المنصري: الغاء جزئي أو كلي لنتائج الاستفتاء في هذه الحالة

أكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري في حوار مع القناة الوطنية الأولى مساء اليوم الاثنين، أنه ليست هناك مخالفات لها خطورة ترتقي إلى درجة الجرائم خلال عملية الاستفتاء.

وقال المنصري إن مجلس الهيئة على المستوى المركزي ينتظر التقارير التي سترد عليه من 33 هيئة فرعية وأعوان الرقابة والهايكا ولجنة الرصد على مستوى الهيئة المركزية حتى تُرتب عليها الأثر القانوني قبل إصدار النتائج والتي قد تصل إذا كان هناك تأثير جوهري وحاسم حسب منطوق الفصل 143 من القانون الانتخابي إلى الغاء جزئي أو كلي للنتائج.

وأشار المنصري إلى أنه سيتم الإعلان عن النتائج الأولية مساء الغد وإذا لم تكن هناك طعون فإن النتائج النهائية سيتم الإعلان عنها يوم 30 جويلية وفي صورة وجود طعون فسيتم الإعلان عن النتائج النهائية يوم 28 أوت القادم.

وينص الفصل 143 من القانون الانتخابي الذي تحدث عنه المنصري على ما يلي:

« تتثبّت الهيئة من احترام الفائزين لأحكام الفترة الانتخابية وتمويلها. ويجب أن تقرّر إلغاء نتائج الفائزين بصفة كلية أو جزئية إذا تبيّن لها أن مخالفتهم لهذه الأحكام أثّرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة وتكون قراراتها معللة. وفي هذه الحالة يقع إعادة احتساب نتائج الانتخابات التشريعية أو البلدية أو الجهوية دون الأخذ بعين الاعتبار الأصوات التي تمّ إلغاؤها » .

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