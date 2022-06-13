المنصري: 4 موانع خلال فترة الاستفتاء

قال عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري في تصريحات إعلامية صباح اليوم الاثنين، ان تونس دخلت في الفترة الانتخابية منذ 3 ماي الماضي.

وكشف المنصري عن وجود 4 موانع على سبيل الحصر وليس الذكر خلال هذه الفترة، وتتمثل في الاشهار السياسي عبر وسائل الاعلام او المعلقات الاشهارية او الومضات التجاري، والهاتف المجاني والموزع الصوت، مع عدم نشر اي نتائج سبر آراء او التعليق عليها.

وأكد المنصري أن التصريحات والنقاشات عبر وسائل الاعلام تبقى مباحة، الى غاية 3 جويلية القادم حيث سيتم اعلان اجراءات رقابية أخرى، مبرزا بأن قرارا ترتيبيا مشتركا مع الهايكا سيصدر لاحقا لتنظيم هذه العملية.

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