المنصري: 804 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم في الانتخابات

أعلن الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمّد التليلي المنصري في تصريح للقناة الوطنية الأولى مساء اليوم السبت، أنّ عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم إلى حدود الساعة الخامسة والنصف مساء بلغ 804 آلاف ناخب من إجمالي أكثر من 9 ملايين ناخب مسجّلين في السجلّ الإنتخابي، متوقعا أن تستقر نسبة المشاركة عند الـ9 في المائة.

يُشار إلى أن 3 دوائر انتخابية في جزيرة جربة ومدينة جرجيس مازالت مراكز الاقتراع مفتوحة بها إلى حدود الساعة الثامنة ليلا وذلك أخذا بعين الاعتبار للخصوصية الديمغرافية لجزء من التونسيين المسجلين بهذه الدوائر.

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