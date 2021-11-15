المنطقة الحدودية العازلة: العثور على أكثر من 52 ألف قرص من دواء الأعصاب

اخر تحديث : 15/11/2021

جيش

أعلنت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه تمّ إثر عمليات تمشيط قامت بها التشكيلات العسكرية يومي السبت والأحد الماضيين داخل المنطقة الحدودية العازلة بجهات « المرّة » و « العريش » و « سيدي عبد الله » .
وقد تم العثور على 52483 قرص من دواء الأعصاب وحوالي 98000 علبة سجائر ملقاة على الأرض.
وأكدت الوزارة أنه تم الاحتفاظ بالمحجوز في انتظار تسليمه إلى المصالح الديوانيّة.


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