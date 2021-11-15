المنطقة الحدودية العازلة: العثور على أكثر من 52 ألف قرص من دواء الأعصاب

أعلنت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه تمّ إثر عمليات تمشيط قامت بها التشكيلات العسكرية يومي السبت والأحد الماضيين داخل المنطقة الحدودية العازلة بجهات « المرّة » و « العريش » و « سيدي عبد الله » .

وقد تم العثور على 52483 قرص من دواء الأعصاب وحوالي 98000 علبة سجائر ملقاة على الأرض.

وأكدت الوزارة أنه تم الاحتفاظ بالمحجوز في انتظار تسليمه إلى المصالح الديوانيّة.

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