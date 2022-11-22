المنطقة العازلة: حجز 199 بندقيّة صيد وكميات من السجائر في سيارة تهريب

تمكنت صباح اليوم الثلاثاء، تشكيلات عسكرية عاملة بالمنطقة الحدوديّة العازلة من إيقاف سيارة تهريب، بعد إستعمال إشارات التوقيف السمعية والمرئية وإطلاق أعيرة نارية تحذيرية في الفضاء.

وقد تبيّن أنّها محمّلة بـ 199 بندقية صيد عيار 12 وكميّة كبيرة من السجائر المهربة. وقد لاذ راكبوها بالفرار عائدين أدراجهم على متن سيارة ثانية.

وقد تعهدت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس بالموضوع، وتمّ تسليم البضاعة المهربة إلى المصالح الديوانية طبقا للتراتيب الجارية بها العمل وتأمين الاسلحة النارية لدى مصالح وزارة الدفاع الوطني وحفظ السيارة المستعملة في التهريب لدى الوحدات العسكرية على ذمة القضاء في إنتظار إستكمال الأبحاث.

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