المنظومة التونسية مطابقة للمعايير الدولية في مجال الشفافيّة الجبائيّة

اعتبر المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض جبائية المنضوي تحت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCDE أنّ المنظومة التونسية متلائمة مع المعايير الدولية في مجال الشفافية وتبادل المعلومات لأغراض جبائية وذلك خلال مصادقته اليوم على النسخة النهائيّة لتقرير التقييم المزدوج لتونس حول مدى مطابقة إطارها التشريعي والتطبيقي للمعايير الدولية.

وكانت لجنة النظراء التابعة للمنتدى قد ناقشت هذا التقرير خلال اجتماعها 34 المنعقد يوم 26 فيفري الفارط بلكسمبورغ.

وتمكّن مصادقة المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات على اعتبار تونس ملائمة للمعايير الدولية في مجال الشفافيّة الجبائيّة من دعم قدرة تونس على التصدي للتهرب الضريبي وتبييض الأموال وتمكّنها من تبادل المعلومات على المستوى الدّوليّ.

ويذكر أنّ التقرير الذّي تمّت مناقشته خلال اجتماع لجنة النظراء أعدّته وزارة الماليّة بمشاركة كل من البنك المركزي التونسي واللجنة التونسية للتحاليل المالية والمركز الوطني لسجل المؤسسات وكافة المتدخلين من مهن غير مالية كالخبراء المحاسبين والمحامين وعدول الاشهاد.

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