المنفي: ما يجمع تونس وليبيا هو تاريخ وإرث و مصير مشترك

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي خلال ندو صحفية مشتركة مع رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم السبت 29 ماي 2021، أن ما يجمع تونس وليبيا هو تاريخ وإرث و مصير مشترك، مشددا على أن العلاقات ستبقى إيجابية ويكون فيها توافق.

وبين المنفي بأن المحادثات مع الرئيس » سعيد » شملت بصورة خاصة التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والتنسيق الامني بما يحقق الامن والطمأنينة لأبناء الشعبين والاستفادة من العمالة التونسية في عملية البناء والاعمار والتنمية في ليبيا ، بالإضافة الى التعاون العلمي والثقافي والاكاديمي .

كما اشار « المنفي » الى انه وخلال جلسة المباحثات تم التطرق كذلك الى اوضاع المواطنين الليبيين في تونس والتونسيين في ليبيا ومعالجة كل المشاكل التي تعرقل عملية التواصل والتنقل وتشجيع عمل اللجان المشتركة لتذليل أية صعاب تواجه عملها .

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