المنفي يُؤكّد لسعيد استعداد ليبيا لمدّ تونس بكلّ ما تحتاجه من معدات طبية لمواجهة كورونا

تلقّى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء اليوم الجمعة 9 جويلية 2021، اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمّد المنفّي.

وأعرب محمد المنفّي، بالمناسبة، عن استعداد ليبيا لمدّ تونس بكلّ ما تحتاجه من معدات طبية لمواجهة جائحة كوفيد 19. كما بيّن أن قرار غلق الحدود مع تونس ظرفي ومرن وسيقع التنسيق بشأنه مع السلطات التونسية لاستئناف التنقل الطبيعي للأشخاص والبضائع.

ومن جانبه، أكّد رئيس الدولة بأن هذا الموقف ليس بالغريب على الشعب الليبي وهو يترجم العلاقات التاريخية والوطيدة القائمة بين البلدين الشقيقين.

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