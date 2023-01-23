المنفي يُؤكّّد تقديره لمواقف تونس قيادة وشعبا في مساندة ليبيا

أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي اليوم الاثنين 23 جانفي 2023، لقاء مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي.

وقد كان ذلك مناسبة أكد خلالها الرئيس الليبي تقديره لمواقف تونس قيادة وشعبا في مساندة ليبيا ودعم استقرارها، مبرزا حرص ليبيا على تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة مع تونس واستكشاف آفاق جديدة للتعاون بين البلدين بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية الكاملة.

من جانبه، ثمن الوزير الحركية الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية والتي ترجمتها الزيارات رفيعة المستوى بين مسؤولي البلدين وعقد اللجان القطاعية والحرص المشترك على الرفع من نسق التعاون الثنائي.

كما جدد موقف تونس الداعم للشعب الليبي والذي عبر عنه رئيس الجمهورية في عديد المناسبات من خلال تأكيده على أن الحل لا يمكن أن يكون إلا ليبيا- ليبيا بملكية ليبية في كنف الحوار والتوافق.

وفي ختام اللقاء حمّل رئيس المجلس الرئاسي الليبي الوزير إبلاغ تحياته الى رئيس الدولة قيس سعيّد وحرصه على دعم العلاقات باتجاه كل ما يخدم مصلحة البلدين والشعبين.

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