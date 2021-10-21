المنفي يُحيي جهود تونس في المساهمة بحلحلة الأزمة الليبية

التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج « عثمان الجرندي » صباح اليوم الخميس، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي وذلك في إطار مشاركته في المؤتمر الوزاري الدولي، المعني بمبادرة استقرار ليبيا.

ورحب المنفي بالوزير التونسي، محيياً جهود الجمهورية التونسية في المساهمة بحلحلة الأزمة الليبية، من خلال مواقفها الرسمية الايجابية، في كل المحافل الدولية، ومساندتها الدائمة للشعب الليبي لتجاوز هذه المرحلة.

ونقل وزير الخارجية خلال اللقاء، تحيات رئيس الجمهورية » قيس سعيد » وتمنياته بأن تتجاوز ليبيا كافة التحديات التي تواجهها، وعبر عن سعادته بزيارة ليبيا والمشاركة في المؤتمر من أجل دعم الاستقرار والسلام في ليبيا.

وكان « الجرندي » قد وصل أمس الأربعاء إلى طرابلس، للمشاركة في المؤتمر الذي تحتضنه طرابلس اليوم الخميس.

كلمات البحث :الأزمة الليبية;المنفي;تونس