المنيهلة : حجز كمية من المواد الطبية منتهية الصلوحية

اخر تحديث : 16/05/2023
من قبل | نشرت في : أخبار مختلفة,تونس

أدوية

أًصدر المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم الثلاثاء، بلاغا على إثر توفر معلومات مفادها وجود مستودع كائنة بجهة المنيهلة معد لتخزين المواد الطبية و الشبه طبية .
وأوضح البلاغ بأن وحدات تابعة لمنطقة الحرس الوطني بالمنيهلة داهمت يوم 15 ماي 2023 المستودع المذكور و تم حجز داخله كمية من المواد الطبية و الشبه طبية و الصناعية إلى جانب كمية من تجهيزات السلامة الفردية لمؤسسات خاصة و عمومية .
وباستشارة النيابة العمومية أذنت بإتخاذ ما يتعين في شأن صاحب المستودع.


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق