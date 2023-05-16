المنيهلة : حجز كمية من المواد الطبية منتهية الصلوحية

أًصدر المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم الثلاثاء، بلاغا على إثر توفر معلومات مفادها وجود مستودع كائنة بجهة المنيهلة معد لتخزين المواد الطبية و الشبه طبية .
وأوضح البلاغ بأن وحدات تابعة لمنطقة الحرس الوطني بالمنيهلة داهمت يوم 15 ماي 2023 المستودع المذكور و تم حجز داخله كمية من المواد الطبية و الشبه طبية و الصناعية إلى جانب كمية من تجهيزات السلامة الفردية لمؤسسات خاصة و عمومية .
وباستشارة النيابة العمومية أذنت بإتخاذ ما يتعين في شأن صاحب المستودع.
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