المهدية: إنقاذ 34 مهاجرا غير شرعي تسرّبت لمركبهم المياه

تمكنت دورية تابعة للفصيل البحري للديوانة بالمهدية من انقاذ 34 شخصا من جنسيات افريقية مختلفة من بينهم 8 نساء كانوا على متن مركب صيد تسربت إليه كميات كبيرة من المياه.

وقد تمت الإنقاذ سباحة وعبر الخافرة الإدارية للديوانة نظرا لغرق المركب بالكامل عند وصول أعوان الفصيل البحري للديوانة.

وعلى إثر التحري مع الأشخاص المذكورين أفادوا أن عدد من كانوا على متن المركب يبلغ 60 شخصا اعتزموا القيام بعملية هجرة غير شرعية في اتجاه أوروبا.

وقد تم إثر الوصول الى ميناء المهدية، استشارة النيابة العمومية التي أذنت بتسليمهم الى فرقة الحرس البحري بالمهدية لاتمام بقية الإجراءات القانونية في شأنهم.

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