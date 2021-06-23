المهدية: اكتشاف أول إصابة بالسلالة البرازيلية في تونس

أعلن مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بالمهدية سمير الأحول اليوم الأربعاء 23 جوان 2021، عن تسجيل إصابة بالسلالة البرازيلية لفيروس كورونا لمواطن أصيل معتمدية قصور الساف بولاية المهدية، قادم من مدينة باليرمو الإيطالية.

وأكد الأحول أن الشخص المصاب قدم يوم 12 جوان الجاري، و تم التفطن إلى إصابته بالسلالة المتحورة من الفيروس، فور وصوله إلى ميناء حلق الوادي، بعد إخضاعه للتحاليل السريع وتقرر وضعه بالحجر الصحي المنزلي.

وأشار الأحول إلى أنه سيتم تحديد المخالطين للمصاب وإخضاعهم للحجر الصحي، في انتظار رفع عينات منهم وعرضها للتحاليل.

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