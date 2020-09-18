المهدية: الاعتداء على عوني حرس وطني أثناء القيام بحملة أمنية

تعرّض مساء أمس الخميس، عونا حرس وطني تابعين لفوج تدخل الجم بالمهدية أثناء القيام بحملة أمنية بملولش بمعتمدية الشابة للاعتداء بسكين من قبل منحرفين، ما استدعى نقلهما إلى المستشفى الجامعي الطاهر صفر بالمهدية.

وقد تحول والي المهدية عبد الفتاح شقشوق رفقة مدير إقليم الحرس الوطني بالمهدية صباح اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2020، إلى المستشفى للاطمئنان على صحتهما .

وثمّن والي الجهة مجهودات المؤسسة الأمنية المبذولة في سبيل حماية الوطن وإعلاء رايته، راجيا من الله الصحة والعافية والسلامة للعونين و عودتهما سالمين إلى أفراد عائلتيهما.

كما أكّد الوالي أن المؤسسة الأمنية ستبقى سدا منيعا لحماية البلاد والذود عنها.

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