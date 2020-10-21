المهدية: القبض على الطرف الرّئيسي في حادثة الإعتداء بالعنف الشديد على طفل

أعلنت وزارة الداخلية مساء اليوم الأربعاء، أن الوحدات التابعة للإدارة الفرعيّة للوقاية الإجتماعيّة بإدارة الشرطة العدلية تمكنت بمشاركة دوريّات تابعة للمنطقة الجهويّة للأمن الوطني بالمهديّة من إلقاء القبض على الطرف الرّئيسي في حادثة الإعتداء بالعنف الشديد على طفل بعد تجريده من ملابسه.

وكشفت الوزارة بأنه على إثر تعهّد الوحدات التابعة للإدارة الفرعيّة للوقاية الإجتماعيّة بإدارة الشرطة العدلية بالبحث في قضيّة « الإعتداء بالعنف الشديد المرتكب ضدّ طفل واعتياد سوء معاملة طفل وإحتجاز طفل دون إذن قانوني »، على إثر تداول مقطع فيديو على شبكات التواصل الإجتماعي يتضمن عمليّة الإعتداء بالعنف الشديد على طفل بعد تجريده من ملابسه والتي أمكن من خلالها صباح اليوم 21 أكتوبر 2020 للوحدات المذكورة من إلقاء القبض على والدته وإدراج شقيقها بالتفتيش بعد تحصّنه بالفرار.

تمكنت الوحدات المذكورة بمشاركة دوريّات تابعة للمنطقة الجهويّة للأمن الوطني بالمهديّة، بعد إجراء جملة من التحرّيات الميدانيّة المعمقة، وتحديد مكان تواجد المظنون فيه من إلقاء القبض عليه وتقديمه إلى الفرقة المختصّة بالبحث في جرائم العنف ضدّ المرأة والطفل بالمهديّة لمواصلة الأبحاث معه.

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