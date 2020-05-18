المهدية: تسجيل إصابة ووفاة بفيروس كورونا

أعلنت المديرة الجهوية للصحة بالمهدية « سامية الفقيه أحمد » في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الاثنين، أن التحاليل المخبرية لعينة اخذت من مسن فارق الحياة، الجمعة 15 ماي 2020، أكدت وفاته بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت الفقيه أن المتوفى، وهو أصيل بومرداس، نقل بعد تعكر حالته إلى المستشفى المحلي بالجم أين اخذت منه عينة قصد التحليل قبل أن يفارق الحياة ليرحل جثمانه إلى المستشفى الجامعي الطاهر صفر أين وضع في ثلاجة المستشفى بقسم الوفيات.

وأوضحت الفقيه بأنه تم تسجيل إصابة مستوردة لتونسي تم إجلاؤه من المملكة العربية السعودية وهو مقيم في الحجر الصحي بالمهدية.

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