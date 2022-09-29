المهدية: حجز 352 قطعة نقدية ذات قيمة أثرية وقطعتين من الألماس

تمكنت مصالح إدارة الأبحاث الديوانية إثر استغلال معلومة واردة على مكتب الاستعلامات من ضبط قطع نقدية ذات قيمة أثرية من معدن الفضة والنحاس قدرت بـ349 قطعة نقدية فضية و3 قطع نقدية من معدن النحاس إضافة إلى قطعتين من مادة الألماس وذلك إثر مداهمة محل تابع لأحد الأشخاص الناشطين في مجال تجارة المصوغ بجهة المهدية ولم يكن يملك في شأنها أية وثيقة تثبت شرعية مسكها .

وقد تبين إثر القيام بالاختبارات اللازمة على القطع النقدية أنها ذات قيمة أثرية.

وأكدت الديوانة التونسية في بلاغ لها، أنه تم تحرير محضر حجز في الغرض وقد بلغ وزن قطعتي الألماس 277 غراما.

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