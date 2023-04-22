المهدية: فتح تحقيق في شبهة القتل العمد بعد وفاة عون حرس

أعلن الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أمس الجمعة، أن بحثا تحقيقيا في شبهة القتل العمد مع سابقية القصد جرى فتحه بعد وفاة عون من الحرس الوطني.

وأوضح بن جحا أن العون توفي أمس بمنطقة البرادعة، بعد تشابكه مع شاب كان والده استنجد بدورية أمنية قصد ايقافه بسبب عقوقه وإساءة معاملة والده.

وبين المتحدث أن الهالك، وهو من مواليد 1969، كان من بين عناصر الدورية التي استجابت لاستنجاد الأب وحصل بينه وبين الشاب تشابك إلى أن فارق الحياة.

وأضاف المتحدث بأن قاضي التحقيق تنقل إلى مكان الحادثة وعاين جثة الهالك فيما كشف الفحص الأولي للطبيب الشرعي أن الوفاة نتجت عن سكتة قلبية.

وشدد بن جحا على أن الأبحاث لا تزال متواصلة مع انتظار صدور التقرير النهائي للطبيب الشرعي.

كلمات البحث :المهدية;تحقيق;حرس;قتل