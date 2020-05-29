المهدية: وفاة زوجين داخل سيارة غرقت بميناء الشابة

توفي مساء اليوم الجمعة، زوجان بعد غرق سيارتهما بميناء مدينة الشابة من ولاية المهدية.

وأكدت وكالة تونس أفريقيا للأنباء وفقا للمعطيات الأولية التي تحصلت عليها، أنه رغم مجهودات البحارة الذين تواجدوا بالمكان، فإن ظلمة الليل وعمق قاع الميناء حالا دون إنقاذ الزوجين اللذين يعملان بالمكتبة العمومية بالشابة.

وهرع الغطاسون وأعوان الحماية المدنية إلى نجدة الضحتين بعد دقائق من سقوط السيارة إلى أن تمكنوا من انتشالهما، لكن بعد أن فارقا الحياة.

وحلت الوحدات الأمنية وسيارة أعوان الحماية المدنية لنقل الجثتين، فيما يجري التحري عن الأسباب الكامنة وراء هذه الحادثة الغريبة وملابساتها.

كلمات البحث :المهدية;ميناء الشابة;وفاة