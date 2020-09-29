المهدية: وفاة شابة عمرها 19 سنة بكورونا

توفيت اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2020، شابة تبلغ من العمر 19 سنة أصيلة بومرداس من ولاية المهدية تعمل بمصنع في الجهة .

وكشف المسؤول عن الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بالمهدية سمير الأحول في تصريح لشمس أف أم، بأن الفتاة توفيت بسكتة قلبية و تم أخذ عينة من جثتها و إخضاعها للتحاليل المخبرية التي أثبتت إصابتها بكورونا، مؤكدا أنّ المتوفاة لا تعاني أمراضا مزمنة.

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