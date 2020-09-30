المهدية: 25 إصابة جديدة بفيروس الكورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية اليوم الأربعاء، أنه تمّ تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس الكورونا المستجد.

وتتوزع الإصابات على النحو التالي :

- معتمدية الجم 18

- معتمدية المهدية 4

- معتمدية بومرداس 2

- معتمدية قصور الساف 01

هذا وقد وقع تسجيل 8 حالات شفاء جديدة جميعها من معتمدية قصور الساف إلى جانب حالة وفاة جديدة لدى مواطن يبلغ من السن 78 سنة مقيم بوحدة الكوفيد+ بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر و هو أصيل معتمدية سيدي علوان.

ويصبح بذلك العدد الجملي للإصابات منذ بداية الجائحة 255 منها 99 حالة شفاء و 6 وفايات و 150 حاملا حاليا للفيروس.

مع الإشارة إلى أنه لم يتم خلال هذا اليوم تسجيل إصابات لدى أعوان الصحة بمجمع الصحة الأساسية بالمهدية خلافا لما وقع تداوله.

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