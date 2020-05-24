المهدية: 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا لوافدين من السعودية

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية مساء اليوم الأحد 24 ماي 2020، عن صدور جميع التحاليل المخبرية المجراة بتاريخي 21 و22 ماي 2020 ( 218 عينة ) في إطار متابعة البحوث الوبائية ذات العلاقة بالإصابات المسجلة بالجهة ( داخل و خارج مراكز الحجر).

وتبين ما يلي :

- جميع العينات المتعلقة بمخالطي الإصابة الأخيرة ( المقيمة بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر) سلبية

- تسجيل إصابة لدى مواطنة وافدة من السعودية أصيلة إحدى الولايات المجاورة و مقيمة حاليا بأحد مراكز الحجر الصحي ( أين وقع تمديد مدة الحجر الصحي إلى غاية ظهور النتائج المخبرية) و قد تم نقلها حاليا إلى مركز الإصابات بالمنستير مع تمديد مدة الحجر ل03 من مخالطيها لمدة 7 أيام على الأقل و سيتم غدا صباحا تأمين مغادرة 191 مقيما في إتجاه 18 ولاية

- تسجيل إصابتين لدى وافدين من السعودية بمركز حجر صحي آخر و ذلك على إثر ظهور عوارض إشتباه ( رجل و زوجته أصيلي ولاية مجاورة) وقد تم نقلهما إلى مركز الإصابات بالمنستير و سيتم بداية من يوم الثلاثاء و على إمتداد 3 أيام القيام بالتحاليل المخبرية لفائدة جميع الوافدين و عددهم 248.

وتظل بذلك عدد الإصابات المسجلة بالجهة منذ بداية الجائحة 19 حالة من بينها 16 حالة شفاء و 02 وفايات و حالة واحدة محل متابعة تم إقتطاع هذا اليوم العينة الثانية لها (في إطار المتابعة الصحية) بعد أن تبين أن العينة الأولى المقتطعة لها سلبية و من المنتظر إعلان شفائها و بذلك تصبح ولاية المهدية بدون كورونا منذ 8 مارس 2020.

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