المهندس التونسي فاخر الوسلاتي يتحصّل على براءة الاختراع من شركة أمازون

اخر تحديث : 06/04/2022

فاخر الوسلاتي

تحصل المهندس التونسي فاخر الوسلاتي المختص في البرمجيات بشركة أمازون في كندا على براءة الاختراع من Amazon ، تُمكن أجهزة إنترنت الأشياء من معالجة البيانات آنيا أثناء محادثات الفيديو، وفق ما أعلنته اليوم عمادة المهندسين التونسيين.
وأوضحت العمادة بأن براءة الاختراع ستسمح للطبيب أثناء زيارته افتراضيا برؤية المعلومات المتعلقة بالصحة التي يتم بثها مباشرة من الأجهزة القابلة للارتداء الخاصة بالمريض، إلى جانب عديد المجالات الأخرى المتعلقة بالحياة اليومية للإنسان بأكثر دقة عن بعد بشكل تفاعلي من خلال مجموعة البيانات.
براءة اختراع


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