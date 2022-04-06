المهندس التونسي فاخر الوسلاتي يتحصّل على براءة الاختراع من شركة أمازون

تحصل المهندس التونسي فاخر الوسلاتي المختص في البرمجيات بشركة أمازون في كندا على براءة الاختراع من Amazon ، تُمكن أجهزة إنترنت الأشياء من معالجة البيانات آنيا أثناء محادثات الفيديو، وفق ما أعلنته اليوم عمادة المهندسين التونسيين.

وأوضحت العمادة بأن براءة الاختراع ستسمح للطبيب أثناء زيارته افتراضيا برؤية المعلومات المتعلقة بالصحة التي يتم بثها مباشرة من الأجهزة القابلة للارتداء الخاصة بالمريض، إلى جانب عديد المجالات الأخرى المتعلقة بالحياة اليومية للإنسان بأكثر دقة عن بعد بشكل تفاعلي من خلال مجموعة البيانات.



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