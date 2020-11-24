الموافقة على المشاركة في البعثة الأممية بجمهورية افريقيا الوسطى

استقبل رئيس مجلس نواب الشعب راشد خريجي الغنوشي بعد ظهر اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020، بقصر باردو إبراهيم البرتاجي وزير الدفاع الوطني، بحضور سامية عبو مساعد الرئيس المكلفة بالعلاقات مع الحكومة ورئاسة الجمهورية.

واستعرض وزير الدفاع الوطني مشروع الأمر الرئاسي المتعلق بنشر وحدة مروحيات بجمهورية افريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة، مبيّنا ان مشاركة تونس في هذه المهمة تندرج في اطار قرار مجلس الامن الدولي عدد 2149 المؤرخ في 10 أفريل 2014 والمتصل بإنشاء بعثة لحفظ السلام وتحقيق الاستقرار في جمهورية افريقيا الوسطى MINUSCA .

من جهة أخرى، أشار الوزير الى جهود البعثة العسكرية التونسية في مالي، وما اتصفت به من سمعة متميّزة جعلتها محل تقدير ، طالبت على اثرها منظمة الأمم المتحدة بالتمديد في مهامها لسنتين إضافيتين.

واكّد الوزير أن مشاركة البعثات التونسية في مثل هذه المهمات من شأنه ان يسهم في تعزيز قدرات جيشنا الوطني ويطوّر اداءه وخبراته العسكرية.

وقد حيّا رئيس مجلس نواب الشعب بالمناسبة جاهزية المؤسسة العسكرية ومعاضدتها الدائمة لمجهودات الدولة في حماية الوطن والذود عنه ، مؤكّدا دعم البرلمان ومساندته لمهام حفظ السلام.

وأشار رئيس البرلمان إلى أن المشاركة في هذه المهمة الأممية من شأنها أن تعزز البعد الافريقي في « قارة المستقبل » وتُسهم في توثيق علاقات تونس مع البلدان الافريقية.

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