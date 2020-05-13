الموافقة على 2958 مطلبا من المؤسسات المتضررة من تداعيات الكورونا

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنه في إطار متابعة صرف المنح الاستثنائية والظرفية التي تم إقرارها لفائدة أجراء المؤسسات المتضررة من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا «كوفيد-19 «وفق إجراءات التسجيل عبر المنصة الإلكترونية https://helpentreprise.social.tn/ والتي تنتهي يوم 15 ماي 2020 .

وقد تم إلى غاية تاريخ 13 ماي 2020 تسجيل المعطيات التالية:

-إيداع 11989 مطلب مقدم من قبل المؤسسات بعدد جملي للعمال يبلغ 322.249

-الموافقة الأولية على 2958 مطلب مقدم من قبل المؤسسات وبعدد جملي للعمال يقدر ب 114.920 عامل

- الإذن بصرف المنح الاستثنائية والظرفية لمستحقيها عبر دفعات: الدفعة

الأولى بـ 35000 منحة استثنائية وظرفية لفائدة مستحقيها عبر حساباتهم البنكية أو البريدية.

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