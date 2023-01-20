الموت يُغيبُ الإعلامي الرياضي رؤوف بن علي

غيّب الموت اليوم الجمعة 20 جانفي 2023، الإعلامي الرياضي القدير رؤوف بن علي، بعد صراع مع المرض.

يُشار إلى أن الفقيد كان أول مقدم ومنشط لبرنامج « الأحد الرياضي » وهو صديق وزميل الدراسة للرئيس السابق الراحل « الباجي قايد السبسي » ووالد المسؤول السابق بالنجم الساحلي راضي بن علي.

رحم الله فقيد الساحة الرياضية التونسية ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

كلمات البحث :إعلامي;الموت;رؤوف بن علي