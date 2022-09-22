المُروجات: الكشف عن 3 مخازن تحتوي مواد غذائيّة معدّة للإحتكار قيمتها تتجاوز المليار

تمكّنت اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022، فرقة الشرطة العدليّة بمنطقة الأمن الوطني بالمروجات بعد إجراء سلسلة من الرّقابات والمداهمات على المستودعات والمخازن المشبوهة والعشوائيّة بجهة المُروجات من الكشف عن 03 مخازن تحتوي على مواد غذائية أساسيّة ومواد أخرى مختلفة (زيت فارينة تن طماطم …) حيث قدّرت قيمة المواد بالمخزنين الأولين الذين يستغلهما نفس الشخص حسب أعوان التجارة بنحو مليون دينار.

وقد أذنت النيابة العموميّة بحجز المواد المذكورة بحضور أعوان وزارة التجارة لاجراء اللازم، كما تمّ تقديم المُخالفين لفرقة الشرطة العدليّة بالمروجات وفتح محاضر بحث في شأنهم، وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية.

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