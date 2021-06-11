النائبان بدر الدين القمودي وعلي بن عون يتعرّضان إلى محاولة دهس

أعلن النائب بمجلس الشعب ورئيس لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بدر الدين القمودي في تصريحات صحفية مساء اليوم الجمعة، تعرضه والنائب عن حركة الشعب علي بن عون اليوم لمحاولة دهس بسيارة خلال زيادة أدياها إلى مصب النفايات بعقارب رفقة مجموعة من ممثلي المجتمع المدني وقناة اذاعية خاصة.

وبين القمودي بأن سائق السيارة موظف تابع للشركة المستغلة لمصب الفضلات، عمد بعد احتدام النقاش مع المسؤول بالشركة المستغلة للمصب حول الاخلالات المسجلة في ردم النفايات إلى السير بسرعة جنونية إلى الخلف رغم قرب المسافة.

وعن وضعية المصب، قال بن عون « لن نترك الموت البطيء يفتك بأخوتنا في عقارب » .

وشدد بدر الدين القمودي على أن ما حصل اليوم هو عملية غير بريئة إطلاقا، محملا الشركة مسؤولية ذلك.

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