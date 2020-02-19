النائبة إيمان بالطيّب تستقيل من حركة أمل وعمل

أعلنت النائبة عن حركة أمل وعمل إيمان بالطيب في بيان نشرته على صفحتها بالفيسبوك مساء الثلاثاء، استقالتها من الحركة، مؤكدة أنها ستُواصل العمل لخدمة جهتها والإيفاء بوعودها الانتخابية كنائبة مستقلة في مجلس نواب الشعب.

وأرجعت بالطيب قرار استقالتها إلى تفرّد مؤسس الحركة ياسين العياري بالرأي ومهاجمة خصومه السياسيين وإقصائها من الاستشارة والتحاور وفسخها من صفحات التواصل الاجتماعي للحركة.

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