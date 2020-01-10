النائبة عواطف قريش تُؤدي اليمين الدستورية

اخر تحديث : 10/01/2020
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

النائبة عواطف قريش تُؤدي اليمين الدستورية

أدت صباح اليوم الجمعة، النائبة عواطف قريش عن كتلة الحزب الدستوري الحر عن دائرة أريانة اليمين الدستورية خلفا للنائب أبوبكّر زخامة المستقيل .

وكان النائب عن الحزب الدستوري الحر عن دائرة أريانة « بوبكر زخامة » قد تقدم يوم أمس الاثنين 23 ديسمبر 2019، باستقالته من مجلس نواب الشعب وطلب إعفاءه بسبب التزامات مهنية أكد أنها فرضت عليه التغيب عن أعمال اللجان والعمل البرلماني.


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