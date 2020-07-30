النائبة ليليا بالليل المناعي تعلن استقالتها من حزب قلب تونس

أعلنت النائبة ليليا بالليل المناعي في تدوينة على صفحتها الرسمية بالفايسبوك اليوم الخميس، استقالتها من كتلة وحزب قلب تونس.

وأوردت المناعي في نص التدوينة ما يلي:

« رغم الهرسلة والظغوطات التي مورست علي ، فقد قدرت كنائب شعب، التصويت لصالح سحب الثقة من راشد الغنوشي من على رأس البرلمان، وفقا لقناعاتي وواجبي الوطني و حفظا لأمانة الناخبين الذين منحوني الثقة.. ورغم نتيجة التصويت بالجلسة العامة، تحيا تونس حرة مستقلة مدنية. »

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